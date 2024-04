"Via Mondaini: i soldi ci sono ma i lavori alla frana tardano"

È tra le strade più frequentate di Villa Verucchio. Ma da un anno via Mondaini è ’ferita’ da una frana che interessa un tratto, in prossimità di una curva. Lo smottamento è in una brutta posizione, segnalato da transenne. Ma i lavori tardono. Sulla questione interviene il consigliere e candidato sindaco di Verucchio Roberto Baschetti (nella foto): "Dopo un anno (la frana è avvenuta nel maggio 2023, ndr), nonostante l’amministrazione avesse fondi propri da utilizzare, si è voluto aspettare i fondi statali destinati all’alluvione". La risposta all’interpellanza di Baschetti è arrivata all’ultimo consiglio comunale. "Al momento è in corso l’affidamento delle indagini geologiche, che sono propedeutiche alla progettazione esecutiva dei lavori". Nel bilancio comunale ci sono un milione e 430mila euro (da fondi governativi) destinati a lavori di "ripristino delle frane e della viabilità". I soldi ci sono, le indagini sono in corso. "Una volte concluse le indagini affideremo l’incarico per i lavori, che speriamo di terminare entro l’anno", dice l’assessore ai lavori pubblici Andrea Cardinali.

m.c.