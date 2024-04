Viale Bovio si rifà il look: partiti i lavori per la nuova pavimentazione con vista estate

La Regina si fa bella per accogliere i primi turisti ed anche il centro si fa nuovo, con alcune ristrutturazioni necessarie, almeno per la pavimentazione in via Bovio e dintorni. "In vista del ponte del 25 Aprile e 1 Maggio, che vedrà l’apertura della 52esima edizione della Mostra dei Fiori, stiamo lavorando per fare trovare ai nostri ospiti una città bella ed in ordine – dichiara il vicesindaco e assessore al turismo e commercio Alessandro Belluzzi –: diversi sono i lavori finiti ed in corso come ad esempio quelli di riqualificazione della parte finale di viale Dante, investimento complessivo di circa 250mila euro, ma da ricordare anche la sistemazione delle panchine in legno nelle traverse di via Carducci adiacenti alla passeggiata di ponente o di Piazza Maggio, e naturalmente proprio la sistemazione dei blocchi di marmo semidistrutti nella parte centrale di viale Bovio, così come la sistemazione delle aree sconnesse dove si trovano i sampietrini sempre in viale Bovio".

Proprio l’asse centrale cittadino è finito al centro dell’attenzione per il nuovo progetto di riqualificazione presentato pubblicamente dalla sindaca Franca Foronchi. Ma ora c’è da fare i conti con il presente e l’attuale stagione alle porte: "Per i lavori sopraccitati in viale Bovio – conclude Belluzzi – abbiamo messo a bilancio 50mila euro in più rispetto allo scorso anno, risorse attinte dalla tassa di soggiorno, quindi destinate proprio alle zone turistiche,commerciali, perché siamo convinti del fatto che sia necessario investire sempre di più sul fronte della cosiddetta manutenzione ordinaria". Nei prossimi giorni si attendono numeri importanti per l’accoglienza turistica con oltre 70 hotel aperti per un lungo ponte che andrà dal 27 aprile al 2 maggio. Poi la Regina spera di fare il pieno con il maggio sportivo.

Luca Pizzagalli