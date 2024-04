Video e visite ai musei per promuovere la Riviera

Un video di promozione del territorio e una convenzione per l’ingresso dei congressisti nei musei di Rimini. Queste le iniziative messe in campo dal Palacongressi, in piena connessione con il territorio. Il cortometraggio di quattro minuti e mezzo, in italiano e inglese, riguarda l’esperienza di un congressista internazionale impersonato dall’attore tedesco e riminese di adozione, Dirk Ploenissen. Poi la convenzione con il Comune di Rimini per la promozione del polo museale e le visite a Museo della Città, Domus del Chirurgo, Fellini Museum e Part (il museo di arte contemporanea) per tutti i partecipanti dei congressi ospitati. Che avverra con la promozione del biglietto ridotto Rimini art card for business, che consentirà ai congressisti di accedere ai luoghi del polo museale con uno sconto.