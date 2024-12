Vincita record a Misano: sei milioni di euro con un Gratta e vinci alla tabaccheria Vanzini

Il cliente che rientra dopo pochi minuti, arriva davanti al titolare della tabaccheria, lo abbraccia e gli stampa un bacio in fronte. Poi lo guarda con un sorriso tra il felice e il sorpreso e gli dice: "Ho vinto il montepremi più alto in assoluto". Sei milioni di euro con un semplice Gratta e vinci, ‘Vinci in grande’, che mette a disposizione la somma più alta tra i biglietti da grattare. Una cifra difficile persino da immaginare, ma è accaduto a Misano, alla tabaccheria Vanzini.

È qui che sabato, nel tardo pomeriggio, arriva un signore sulla cinquantina. Non è un volto nuovo, i titolari lo hanno già visto. Una volta a settimana, in media, fa un salto in tabaccheria e acquista un biglietto. Poi esce e lo gratta. Quasi un’abitudine. Si tenta la fortuna, ma senza farsi prendere troppo la mano dal gioco.

E per ‘farla bene’, si direbbe in Romagna, non si prende un Gratta e vinci da pochi euro, ma quello da 25, che a fronte di un maggior prezzo ha anche una maggior probabilità statistica di vincere premi pesanti. La scena si è riproposta sabato, "quando mancava poco alla chiusura della tabaccheria" racconta Niccolò Vanzini, figlio di Leo, il titolare dell’esercizio. Il cliente ha tentato ancora una volta la fortuna. Ha comprato il biglietto, speso 25 euro, poi è uscito per grattarlo in auto. Se in quell’auto si sia lasciato scappare un urlo liberatorio non è dato sapere. Ha grattato tutti gli spazi, ma quel numero, il 14, gli è rimasto impresso. Sotto il numero la cifra: 6.000.000.

"Quasi non ci potevamo credere – riprende Vanzini –. E quando ho fatto la fotocopia al biglietto mi sembrava davvero strano avere in mano in quel momento 6 milioni di euro".

Chissà cosa è passato in quel momento nella mente del vincitore. Di lui si sa poco. È del posto e potrebbe risiedere tra Misano e Riccione. Intanto alla tabaccheria Vanzini aspetta a brindare. "Spero che una bottiglia per un brindisi arrivi" confida sorridendo Niccolò che nel frattempo ha completato il cartellone con la vincita con il padre Leo e la mamma Emanuela Palazzi.

La dea bendata ha deciso di passare dalla Riviera un paio di settimane prima del Natale, festività che il vincitore dei sei milioni di euro non dimenticherà di certo. Per lui inizia una nuova vita. Per la tabaccheria Vanzini si pensa al prossimo vincitore visto che i titolari hanno iniziato a fare l’abitudine alla fortuna. Meno di un mese fa un altro signore aveva vinto 100mila euro con un semplice Gratta e vinci.

Era la prima volta che la fortuna passava in modo pesante dai Vanzini dopo un passato in cui si erano registrate altre vincite, ma tutte di entità inferiore, sui 10mila euro. Ora quelle cifre sembrano spiccioli davanti a 6 milioni di euro.