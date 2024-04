Vivere Riccione con un mare di eventi

Richiesto e atteso dai nostri lettori, sabato torna in edicola con il Resto del Carlino il fascicolo Vivere Riccione che questo mese, oltre al servizio sulla rinascita delle storiche discoteche della città, dedica ambio spazio al celebre cantautore Roberto Vecchioni, mito di diverse generazioni.

Il pluripremiato cantautore e paroliere, nonché scrittore e poeta, il 24 aprile alle 21 al palacongressi, sarà protagonista de L’infinito tour, grande spettacolo di canzoni, immagini e monologhi ispirato al libro ‘Tra il silenzio e il tuono’ , sarà quindi un pot-pourri di momenti dolorosi e gioiosi della vita. Come sempre lo speciale Vivere Riccione, in omaggio per i lettori del Carlino, fungerà da guida anche per i prossimi eventi in programma fino ai primi di maggio, quando in Riviera sbarcherà Luca Argentero, atteso al Palacongressi, struttura oggetto di un altro servizio che anticipa i suoi numerosi convegni e congressi. Poi un ampio focus sui progetti per la riqualificazione dell’area portuale.

ni. co.