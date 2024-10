Vivere Riccione, la mappa degli hotel che investono

Domani con il fascicolo Vivere Riccione in regalo con il Carlino faremo un tuffo nel futuro. Piscine e spa in grandi complessi alberghieri e in progetti che stanno muovendo i primi passi. Tra condhotel, nuovi residence e accorpamenti di vecchi alberghi pronti a rinascere sotto un progetto unificato, mostreremo quanto l’imprenditoria nel settore ricettivo stia guardando al futuro e investendo per stare al passo con quelle che l’amministratore del Palariccione, Eleonora Bergamaschi definisce le esigenze della clientela, soprattutto straniera. Guarderemo al futuro della città, ma anche al presente di chi la vive e si impegna tutti i giorni. Vi proporremo le storie di riccionesi, come quella di Luca Biagini, l’agente della Polizia locale che da sei anni cresce Ziko, il cane antidroga. Ma anche la devozione totale di un giovane di 23 anni, Alessandro Pecci, verso il tennis. Un sogno che passa ogni giorno per i sacrifici e una vita lontano da casa. Sogni come quelli di Andrea Fuzzi che vuole arrivare sempre più in alto, esplorando da maratoneta le vette.