Voragine a due passi dalla Statale

Una voragine si è aperta a due passi dalla statale 16, in zona sud a Riccione. La pavimentazione superficiale è crollata. A generare l’enorme buca è stata l’alluvione. La voragine si trova all’altezza della via Alberobello dove passava un tempo il rio Costa. Il rio è stato tombinato e questo l’ha ‘costretto’ per decine di anni a percorrere il tratto costruito sotto la superficie. Ma a quanto hanno rilevato i tecnici, la portata d’acqua durante il maltempo del 16 maggio del 2023 ha danneggiato in modo molto serio la struttura all’interno della quale corre il rio Costa. Tanto che negli ultimi mesi una parete del paramento in mattoni è collassata e l’acqua ha eroso il terreno circostante, provocando una vasta e profonda voragine al di sotto del marciapiede lungo la Statale 16. I tecnici comunali e quelli di Hera avevano visto i primi danni emergere dopo l’alluvione de 2023, ma in questo ultimo anno e mezzo le condizioni sono progressivamente peggiorate rendendo necessario un intervento immediato. A finanziare i lavori saranno i fondi della struttura commissariale per l’alluvione a cui erano già state chieste risorse per fare fronte all’intervento di ripristino. Denari che sono stati stanziati con l’ordinanza numero 33 della struttura commissariale, emanata il primo giorno di ottobre di quest’anno.

Hera si è già attivata, occupandosi del ripristino delle condotte idriche danneggiate di sua competenza. Poi toccherà al Comune che provvederà a ripristinare la condotta e a garantire la messa in sicurezza del sito. I lavori sono necessari per tutelare la stabilità del terreno circostante e ridurre i rischi di ulteriori danni. Tuttavia intervenire a due passi dalla statale 16 provocherà anche ripercussioni sul traffico veicolare. "Non si escludono disagi alla circolazione nei prossimi giorni – ammettono dall’amministrazione riccionese – che saranno comunque oggetto di tempestiva comunicazione rivolta agli utenti stradali".

