Yacht, cuochi e bodyguard. È sbarcato Minovalov

Sono lontani gli anni in cui la Riviera era la nuova frontiera del turismo russo. Arrivavano in tanti e spendevano. E tutti erano felici e contenti. Ieri ne è arrivato uno capace da solo di spendere almeno per mille. E si è subito fatto notare.

Mitico, Kirill Minovalov. Se voleva stupire dando una dimostrazione della potenza del suo portafogli, il magnate, banchiere e fondatore dell’istituto privato Avangard Bank, ci è riuscito alla grande.

Il suo sbarco è diventato la notizia del giorno a Rimini. Tutti al porto, ad ammirare il gioiello di uno degli uomini più ricchi della Federazione russa. Minovalov è arrivato a bordo di un super yacht lungo 50 metri denominato Avangard II (battente bandiera delle isole Cayman) del valore di 25 milioni di euro. Decine di persone al seguito (segretari, bodyguard, cuochi). Per la sua sicurezza, il magnate russo ha richiesto una sorveglianza 24 ore su 24. Non è ancora chiaro se si tratti di una piccola sosta o se stazionerà più giorni in città. Sabato è previsto a Rimini l’arrivo della prima tappa del Tour de France di cui Minovalov pare essere un grande appassionato. Secondo il sito di Forbes, il suo patrimonio netto è stimato in 1,2 miliardi di dollari. Minovalov ha un peso significativo nel regno degli affari russi e dell’industria nautica. Questo imprenditore visionario, nato a Mosca nel 1971, è oggi una figura influente sia nel mondo della finanza sia in quello marittimo.

Il viaggio verso il successo di Minovalov è iniziato con la sua formazione presso l’Istituto di ingegneria dei trasporti ferroviari di Mosca, dove si è specializzato in ingegneria dei sistemi. Questo gli ha fornito una solida base per navigare nel complesso mondo degli affari.

Il suo spirito imprenditoriale è stato evidente fin dall’inizio quando, dal 1991 al 1994, ha preso il timone di Alcor, una società di consulenza da lui fondata. Tuttavia, la svolta decisiva della sua carriera è arrivata nel 1994, quando ha fondato Avangard Bank, di cui da allora è presidente. Sotto la sua guida la banca è fiorita ampiamente. Con 300 uffici distribuiti in 50 regioni russe e un organico di 3.500 persone, si è guadagnata una solida reputazione nel settore finanziario russo. Oltre al settore bancario, Minovalov dimostra anche un vivo interesse per vari altri settori di attività. Ha investimenti significativi nelle vetrerie e in agricoltura. Chissà se pensa di fare affari anche in Riviera.