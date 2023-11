Cricca e Isobel in tv: la rottura e il ritorno di fiamma

Rimini, 4 novembre 2023 – Una storia commovente, nata fra i banchi di scuola di Amici ma non senza intoppi. Ma alla fine, si sa, l’amore trionfa: Isobel Kinnear e Giovanni Cricca sono fidanzati e felici, si raccontano a cuore aperto in tv, a Verissimo.

I due si erano lasciati prima della fine del programma di Maria De Filippi, ma la voglia di stare ancora insieme ha spinto il cantante di Riccione a cercare il tutto e per tutto di riconquistare la ballerina australiana. Ecco come ha fatto.

“È stata mia mamma a dirmelo: non lo trovi sempre uno così”, rivela Isobel. Così la madre della Kinnear è stata determinante nel convincerla a dare a Cricca un’altra chance. Dopo la fine dello show, infatti, il giovane aveva contattato la donna nella speranza di poter recuperare il legame.

Poi, l’incontro al Full Out di Amici a giugno. Cricca era nervosissimo, “non riuscivo a parlarle, avevo paura di un rifiuto”, ammette. Ma poi si è buttato ed è finita bene: i due hanno trascorso una bellissima estate, come dimostrano i post sui loro canali social.

Giovanni Cricca, classe 2004 con la musica nel sangue, ha partecipato all’edizione 22 di Amici arrivando in finale con il pubblico dalla sua parte. Lì ha conosciuto Isobel, di cognome Kinnear, ballerina australiana di 20 anni che a novembre festeggia il suo primo anno in Italia. “Per me è stato un colpo di fulmine” racconta Cricca, e tra i due vi è stata fin da subito fortissima intesa.

La loro, è una storia travagliata ed emozionante, che rappresenta la passione giovanile nell’inseguire i propri sogni e gli amori che cambiano la vita.