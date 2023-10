San Lorenzo, Cricca fa il volontario alla festa della famiglia

Festa della famiglia a San Lorenzo. Durante la messa in piazza 21 coppie di sono ripromesse amore eterno: nozze di diamante per Littorio Bustelli e Rosalba Campagna, Giuseppe Maurizi e Maria Funari, Italo Di Carlo e Olga Valenti, Daniele Pasquale e Rosaria Cecere. Nozze d’oro per Celestino Donati e Luisa quadrelli, Ferdinando Cerillo e Rosanna Agnese Nicolai, Cesarino Tamburini e Maria Mancini, Guerrino Tamburini e Elena Azzariti, Giuseppe De Antonis e Maria Cristina Bianchi, Guido Tonini e Ornella Righini, Mario Giungi e Rita Resta, Enrico Saponi e Carla Neletti, Sergio Bracci e Bruna Nicoletti. Quarantennale per Gennaro Caiazza e Rosa Volpicelli, Renzo Tenti e Loredana Fabbri, nozze d’argento per Daniele Crescentini e Deborah Mengucci, Roberto Zanni e Giuliana Garattoni, Moris Galli e Mariateresa Casi. Estratti i biglietti della sottoscrizione a premi, ecco i vincenti a partire dal primo F010229 (buono spesa Boschetto da 700 euro), B006746 (buono spesa da 300 euro), B006873 (bicicletta), C007955 (cesto salumi), B006690 (orologio da polso). Altri estratti:A005309, A005386, B006443, F010817, D008162, F010464, A005995, A005709, F010412,, A005682, B006116, A005132, B006288, F010160. La festa ha impegnato decine di giovani volontari, tra loro in serata anche Giovanni Cricca.