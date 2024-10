Martina Colombari e l’intesa con il figlio: “Auguri per i tuoi 20 anni”

Rimini, 3 ottobre 2024 – Qualche silenzio troppo lungo sui social aveva tenuto i fan con il fiato sospeso ma, si sa, i rapporti tra genitori e figli, all'alba dei vent'anni, non filano mai troppo lisci. A calmare la marea di commenti è proprio la mamma, Martina Colombari, che con l'ultima foto pubblicata assieme al figlio, Achille Costacurta, mette in fuga qualsiasi dubbio. La serenità è ritrovata e i due sembrano più in sintonia che mai. "Buon compleanno Achy! Auguri per i tuoi 20 anni!", scrive Martina Colombari accanto al post.

Pioggia di auguri ‘vip’

La pioggia di commenti che si uniscono agli auguri non si fa attendere. La prima è l'attrice Laura Chiatti che, scherzosamente, scrive: "Buon compleanno bonazzo". Si aggiunge poi la conduttrice Eleonora Pedron, la showgirl Elisabetta Gregoraci, l'attrice Caterina Milicchio, il calciatore Cristian Brocchi, ma anche il musicista Saturnino e l'attrice Tosca d'Aquino.

Achille Costacurta, l'organizzatrice di Miss Italia, Patrizia Modigliani, Martina Colombari e l'influencer Soleil Stasi

Insieme alla finale di Miss Italia

La settimana scorsa sul profilo di Colombari e del figlio Achille (avuto con l'ex calciatore Billy Costacurta), era comparso un video che ritraeva i due assieme alla finale di Miss Italia 2024. Quel concorso, l'attrice e conduttrice televisiva, lo vinse nel 1991, all’età di 16 anni. Le aprì le porte dell’olimpo della moda, poi la strada è stata lunga e costellata di successi, come attrice e conduttrice. A incoronarla fu l'attore Alain Delon, scomparso lo scorso 18 agosto. In quest'ultima edizione, invece, Colombari è stata nominata presidente di giuria e spettava proprio al figlio Achille incoronare la reginetta, Ofelia Passaponti.