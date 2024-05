Macfrut 2024 a Rimini, il ministro Lollobrigida: “Gli imprenditori dell’agroalimentare orgoglio d’Italia”

Rimini, 8 maggio 2024 – Rimini è la patria della frutta. Fresca e secca ma anche con tutte le novità che riguardano la coltivazione, lo stoccaggio e il trasporto. Senza dimenticare il packaging, una parte sempre più fondamentale per quanto riguarda il comparto del food. Questo grazie a MacFrut. La fiera che da anni si svolge nella città romagnola richiamando migliaia di persone e soprattutto professionisti del settore.

Il ministro Lollobrigida ha inaugurato Macfrut 2024 a Rimini

Il ministro Francesco Lollobrigida ha aperto la tre giorni (la kermesse durerà fino a venerdì 10 maggio dalle 8.30 alle 18 in Fiera a Rimini), questa mattina con il taglio del nastro e poi ha visitato l'evento: "Gli imprenditori dell'ortofrutta, dell'agroalimentare, dell’agroindustria, sono l'orgoglio di questa nazione - ha detto il ministro all'agricoltura e alla sovranità alimentare -. Gli imprenditori di questo settore sono coloro che hanno tenuto in piedi la percezione della qualità che viene associata naturalmente all'Italia. Fiere straordinarie come questa mi danno la possibilità di incontrare centinaia di imprenditori che, con la ricerca, l’innovazione e la garanzia di qualità dei propri prodotti, si mostrano al mondo. E si presentano non solo alle nazioni più ricche, che possono acquistare beni di pregio, ma anche a quelle più povere che vogliono sviluppare qualcosa che assomiglia al nostro modo di alimentarci, di produrre e di vivere. Qui, a Macfrut c’è una vocazione che anticipa la visione più generale del Piano Mattei”.

Per la 41esima edizione della fiera sono 1.400 gli espositori provenienti da tutto il mondo, con una forte presenza di paesi africani e asiatici. E ovviamente gli italiani che custodiscono la maestria del primo settore da sempre. Renzo Piraccini, presidente di Macfrut, ha aggiunto: “Inauguriamo oggi un’edizione record, l’unica che mette insieme l’intera filiera del settore. Siamo una fiera che oltre al business aggiunge la conoscenza, tanto che se si vuole conoscere il futuro dell’ortofrutta è a Macfrut che bisogna venire. È questo format che ci rende unici e ci contraddistingue nel panorama mondiale degli eventi di settore”.

"Dopo Cibus ieri, oggi Macfrut: un altro appuntamento di livello internazionale, punto di riferimento per tutto il settore dell’agroalimentare nel mondo - ha dichiarato il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini -. Da Parma a Rimini, L’Emilia-Romagna si conferma regione leader nel food: con solo il 7,5% della popolazione, l'export del nostro food ha superato i 10 miliardi di euro lo scorso anno, seconda voce dopo la meccanica e i motori. Merito di un sistema che sa lavorare insieme: delle aziende che ci mettono passione, qualità e investimenti, mentre come Regione abbiamo spinto tantissimo sulla promozione internazionale e sugli incentivi alla transizione digitale ed ecologica".

Tra il nutrito pubblico arrivato oggi, e per il quale nella giornata di giovedì si attende un ulteriore incremento delle presenze, ci sono anche 1.500 compratori da tutto il mondo. Inoltre, tra gli ospiti c’è anche Giorgione Orto e Cucina che si esibirà in un cooking show.

