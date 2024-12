Rimini, due nuovi voli settimanali nel 2025: quali sono le rotte

Rimini, 27 dicembre 2024 – Due nuovi voli settimanali da Rimini della compagnia aerea Universal Air. Così Monaco di Baviera e Malta diventeranno ancora più vicine. La collaborazione con l’aeroporto di Rimini sarà operativa dalla prossima stagione estiva.

I voli collegheranno Rimini a Monaco di Baviera e Malta dal 5 giugno al 23 ottobre 2025, ogni giovedì, utilizzando aerei Dash 8-400 da 78 posti.

Rimini entra così a far parte del network di Universal Air, che già vola a Monaco, Malta, Ibiza, Nizza, Santorini, Casablanca, Maiorca, Palermo, Pecs, Mayotte, Corfù, Tripoli e Réunion.

Leonardo Corbucci, ceo dell’aeroporto: “Progetto solido”

“L’avvio della partnership con Universal Air è un’ulteriore operazione volta a rafforzare la programmazione dei voli nel 2025 e testimonia ancora una volta la solidità del progetto industriale dell’aeroporto di Rimini avviato nel 2023 e la sua capacità di attrarre nuove compagnie aeree – ha commentato Leonardo Corbucci, ceo dell’aeroporto –. Questa operazione soddisfa al contempo sia le esigenze incoming del territorio, collegandolo al suo mercato principale (la Germania, appunto), sia quelle outgoing collegandolo alla splendida isola di Malta. Con Universal Air in particolare, torniamo ad aprire il mercato tedesco con voli di linea collegando Rimini a Monaco, uno dei principali hub aeroportuali europei. La Germania sarà sviluppata nel 2025 anche con una serie di voli charter che saranno a breve annunciati”.

L’assessora Frisoni: “Snodo centrale”

“L’aeroporto Fellini diventa sempre più centrale per l’internazionalizzazione dell’offerta turistica dell’Emilia-Romagna – afferma l’assessora a Turismo, Sport e Commercio, Roberta Frisoni –. A partire dal prossimo anno la Riviera Romagnola sarà collegata, attraverso il vettore Universal Air, a Monaco e Malta con due voli settimanali. Una notizia estremamente positiva che arriva dopo l’annuncio, il mese scorso, di tre nuovi collegamenti della British Airways, da maggio 2025, tra Rimini e lo scalo londinese di Heathrow. Si potenzia così la presenza della nostra regione nei mercati tedesco e anglo-americano-canadese. In particolare – aggiunge l’assessora –, ne uscirà rafforzata la nostra azione di promo-commercializzazione in Germania, a pochi giorni dal lancio della nuova campagna tv sulle reti televisive commerciali tedesche e alla partecipazione alle fiere turistiche in programma a Stoccarda, Monaco di Baviera e Berlino, dove saranno presenti i nostri operatori turistici”.