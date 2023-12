Premio agli operai: 30mila euro sotto l’albero

San Leo (Rimini), 25 dicembre 2023 – Sotto l’albero i 47 dipendenti della Sauer di Torello (San Leo) troveranno un regalo tutto da scartare. Un premio fino a mille euro individuali, per un totale di 30mila euro. "Nonostante gli impatti dei costi energetici si siano ridotti nella sola parte centrale dell’anno, i costi delle materie prime siano rimasti importanti e i mercati siano fortemente affievoliti nell’ultimo quarto, le persone che lavorano in Sauer rimangono centrali per uno sviluppo sostenibile dell’azienda" spiega Roberto Manni, riminese, classe 1968, amministratore unico della Sauer. L’azienda, che nel 2023 ha festeggiato 80 anni di vita con diverse trasformazioni, brinda a un aumento di fatturato ed è leader in Europa nella produzione di rulli e articoli tecnici rivestiti con mescole in gomma e poliuretano.

Non è la prima volta che l’azienda leontina fa trovare un bonus sotto l’albero ai propri lavoratori. Nel 2021 l’idea era nata dopo aver verificato i primi, decisi aumenti delle bollette. Nel 2022 aveva replicato con un bonus fino a 800 euro, per un totale di circa 23mila euro, un ammontare totale che quest’anno Sauer fa lievitare fino a circa 30mila euro, con premi individuali fino a mille euro.

L’azienda intanto guarda al presente per progettare il futuro. Gli investimenti in innovazione tecnologica 4.0 riguardanti macchinari a cnc hanno accompagnato le richieste dei clienti in tutti i settori di riferimento.

Dopo il roller technology centre, il laboratorio di eccellenza per ricerca e sviluppo inaugurato nel 2022, l’obiettivo del 2024 è la ricerca di risorse umane competenti e disposte a una formazione tecnica continua. Sauer metterà a disposizione strumenti come la scuola di tornitura e la scuola interna sui polimeri elastomerici. "L’obiettivo dell’azienda – assicura Manni – è coniugare l’attenzione al welfare aziendale con i più alti livelli di produttività e innovazione. Solo in questo modo l’azienda riesce a posizionarsi sul mercato in maniera competitiva".

m. c.