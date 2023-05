Elezioni comunali 2023 Gemmano, ecco le liste: Santi per il bis, Iorio lancia la sfida

La lista civica ‘SiAmo Gemmano’ con il candidato sindaco Michele Iorio, 55 anni, di professione vice brigadiere dell’Arma dei carabinieri in servizio a Rimini, cittadino gemmanese residente nella frazione di Marazzano, sfiderà nella prossima tornata elettorale il sindaco uscente Riziero Santi e la sua lista ‘Vivo Gemmano’. Per quest’ultimo "il centro storico costituisce la cartolina di Gemmano e ne rispecchia l’identità e l’immagine. Noi pensiamo che serva una riqualificazione del centro storico – dice Santi – Già domani, alle 20,45, nella sala del Palazzo Pillitteri, alla presenza dell’architetto progettista Simone Travagli dello Studio Tau, avvieremo la fase partecipativa presentando le prime linee progettuali e raccoglieremo idee e suggerimenti. È un progetto che abbiamo voluto fortemente e che siamo stati in grado di avviare con lo studio di fattibilità in corso".

Il candidato Michele Iorio lancia la sfida: "Con l’aiuto di tutti i partiti che si rispecchiano nei valori del centrodestra e unitamente alla mia squadra di lavoro composta da cittadini gemmanesi, siamo pronti a portare un cambiamento di rotta a Gemmano. Svilupperemo e incrementeremo il turismo, favoriremo la riapertura delle attività commerciali, aiutando e supportando gli imprenditori gemmanesi che, coraggiosamente, hanno deciso di non chiudere bottega. Guarderemo alle necessità dei concittadini, soprattutto in campo sociale, aiutando le famiglie ad arrivare a fine mese".

La lista ‘Vivo Gemmano’ (Santi candidato sindaco): Luca Bellini, Manuel Cavalli, Serena Fabbri, Erica Colombari, Emanuela Chinaglia, Filippo Colonna, Francesca Gremito, Pietro Nardo, Michele Rossi, Fausto Viviani.

La lista ‘SiAmo Gemmano’ (Iorio candidato sindaco): Arvonio Barbato, Fabio Avanzolini, Andrea Bedina, Adriano Colombo, Paolo Dini, Marinella Gregori, Cristian Leardini, Carlo Raffaelli, Milena Renzi, Raffaella Rinaldi. Si vota domenica 14 maggio (dalle 7 alle 23) e lunedì 15 maggio (dalle 7 alle 15).