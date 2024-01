Ora è ufficiale: sarà Filippo Sacchetti il candidato sindaco del centrosinistra a Santarcangelo

Santarcangelo, 18 gennaio 2024 - Il suo nome circolava da mesi. Da ieri sera è ufficiale. Sarà Filippo Sacchetti, attuale assessore all'urbanistica nonché segretario provinciale del Pd (ruolo da cui ora si dimetterà), il candidato sindaco del centrosinistra a Santarcangelo.

Il semaforo verde è arrivato ieri sera dal direttivo Pd che ha approvato all'unanimità la candidatura di Sacchetti, con il benestare anche delle liste civiche della maggioranza, Pensa - Una mano per Santarcangelo e Più Santarcangelo. Trentacinque anni, Sacchetti è in politica dal 2009. E' stato presidente del consiglio comunale di Santarcangelo, capogruppo e segretario comunale del Pd, poi assessore già nella giunta di Morri. Dal 2014 è assessore nella giunta di Alice Parma. Nel 2014 Sacchetti aveva già sfiorato la candidatura a sindaco, poi naufragata per i dissidi interni al Pd. Dieci anni dopo è arrivato il suo turno.

Mentre il centrosinistra ha deciso chi sarà l'erede della Parma, nel centrodestra ancora un candidato non c'è. Paolo Lombardini, l'avvocato a cui i partiti aveva proposto la candidatura, si è tirato indietro togliendosi qualche sassolino dalle scarpe. Domenico Samorani, già candidato sindaco nel 2019, potrebbe fare il bis e sfidare Sacchetti se il centrodestra non troverà alternative.