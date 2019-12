San Marino, 8 dicembre 2019 - È in calo l'affluenza alle urne alle elezioni politiche di San Marino, in programma dopo la caduta del precedente governo. Alle 15, infatti, ha votato circa la metà (il 49,17%) dei circa 35mila aventi diritto, in calo del 2,68%, rispetto alle rilevazione fatta alla stessa ora per le precedenti politiche del 2016.

Gli aventi diritto al voto, per la tornata elettorale che si svolge oggi fino alle 20, sono in totale 34.511, di cui 15.581 maschi e 18.930 femmine. Gli elettori interni sono 22.720 mentre gli esteri sono 11.791. Il numero degli elettori potrà variare in base a eventuali cancellazioni a norma di legge.

Le sezioni sono così suddivise nei Castelli: cinque in Città, otto a Borgo Maggiore, tre ad Acquaviva, due a Chiesanuova, quattro a Domagnano, due a Faetano, tre a Fiorentino, una a Montegiardino, sei a Serravalle e sei a Dogana, per un totale di 51 seggi. Le sezioni estere sono nove, di cui tre in Città, tre a Borgo e tre a Serravalle.

Le liste che si presentano alla consultazione appaiono nell’ordine in cui sono state sorteggiate dalla Commissione Elettorale nella seduta del 5 novembre 2019: numero 1 Domani - Motus Liberi e numero 2 Movimento Civico R.E.T.E. (coalizione denominata: Domani in movimento); numero 3 Ēlego (lista non coalizzata); numero 4 Repubblica Futura (lista non coalizzata); numero 5 Partito Democratico Cristiano Sammarinese (lista non coalizzata); numero 6 Libera (lista non coalizzata), numero 7 Noi per la Repubblica (lista non coalizzata).

L’elettore residente in territorio può manifestare la preferenza per tre candidati appartenenti alla lista prescelta. Nel caso abbia espresso più di tre preferenze, si intendono annullati tutti i voti di preferenza. Resta valido il voto di lista. L’elettore residente fuori territorio può manifestare la preferenza per un unico candidato appartenente alla lista prescelta, anche in questo preferenza annullata se è più di una. Devono essere indicati il nome e il cognome, oppure il cognome soltanto o il numero di lista, o entrambi del candidato prescelto. In caso di identità di cognome, deve essere scritto il nome ed il cognome e, ove occorra, la data di nascita. Ai fini dell’esercizio di voto gli elettori dovranno presentarsi ai seggi muniti del certificato elettorale e di un documento di riconoscimento.



L’Ufficio di Stato Civile, Servizi demografici ed elettorali è aperto anche oggi dalle 7 alle 20 per il rilascio del certificato elettorale a coloor che non lo avessero ricevuto o del duplicato in caso di smarrimento, nonché per il rilascio dei documenti di riconoscimento. L’Azienda pubblica garantirà, per gli elettori, il servizio gratuito di trasporto chiamando i seguenti numeri: 0549-887121/887123), previa presentazione del certificato elettorale. Per il trasporto degli infermi sarà disponibile l’ambulanza, il numero da contattare è lo 0549-994230.

L’elettore che dovesse avere impedimenti (i non vedenti, coloro che non hanno l’uso delle mani o hanno altro impedimento grave), ha la possibilità di chiedere l’assistenza all’interno della cabina di un parente o di un altro elettore volontariamente scelto, previa esibizione al presidente di seggio del certificato medico che attesti la non autonomia dell’elettore rilasciato da un sanitario dell’Istituto per la sicrezza pubblica (purché non candidato alle elezioni).



In vista della giornata elettorale è arrivo anche il messaggio dei Reggenti, i quali sottolineano come «il voto sia strumento prezioso a disposizione della cittadinanza per orientare attività e scelte che condizioneranno il futuro del nostro Paese. Un diritto-dovere che i sammarinesi hanno sempre mostrato di saper e voler esercitare con grande consapevolezza e senso di responsabilità, recandosi numerosi alle urne. Confidiamo che anche in questa occasione i sammarinesi riescano, con un’ampia partecipazione, a confermare quella maturità democratica e quello spirito civico di cui la nostra comunità è sempre stata fiera».

