Coppa Titano. La finale si gioca il 25 maggio

La Virtus ha conquistato la sua seconda finale consecutiva in Coppa Titano e tenterà di difendere il trofeo nell’ultima gara della stagione calcistica sammarinese contro La Fiorita, nell’ennesimo duello con trofeo in palio, dal momento che le due sono protagoniste anche della corsa allo scudetto. Appuntamento fissato per sabato 25 maggio al San Marino Stadium, con calcio d’inizio alle 20.45, quando i neroverdi concorreranno per la seconda affermazione assoluta e consecutiva, mentre La Fiorita tenterà di incamerare la Coppa Titano numero sette della sua collezione. In programma invece mercoledì 24 aprile, sugli impianti di Acquaviva e Montecchio a partire dalle 20.45, il turno preliminare dei playoff di campionato con qualificazione della miglior piazzata in graduatoria in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari. Ma prima ci sono da attendere i verdetti dell’ultimo step della regular season.