Girone B, solo due club ancora in corsa

L’infinito percorso che porterà una quarta squadra di Lega Pro in serie B ha raggiunto i quarti di finale. Match, di andata e ritorno, nei quali entrano in gioco anche le seconde classificate dei tre gironi. Il Cesena per il B. Gruppo che vede ancora in corsa soltanto Cesena e Virtus Entella che, alle spalle della Reggiana già promossa, avevano chiuso la regular season appaiate al secondo posto, ma con i romagnoli avvantaggiati dallo scontro diretto. E che, quindi, hanno saltato un turno in più rispetto ai liguri che, invece, per arrivare ai quarti si sono dovuti sbarazzare nel doppio confronto del Gubbio. Il Cesena se la vedrà con il Vicenza, l’Entella ora avrà a che fare con un cliente complicato come il Pescara di Zeman. Da tenere sott’occhio c’è anche il Crotone che, partendo da favorito, dovrà saltare l’ostacolo Foggia. A darsi battaglia anche Lecco e Pordenone.