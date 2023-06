Il post dell’americano

Jazz Johnson lontano da Rimini? La possibilità è purtroppo concreta. Concretissima. Il post pubblicato ieri sera su Instagram da Johnson lascia spazio a pochi dubbi. Per la verità l’americano non dice mai addio, ma lo fa chiaramente pensare attraverso un lungo e commovente testo di ringraziamenti e analisi della stagione che è stata. Johnson, attualmente a casa sua negli Stati Uniti, scrive di "aver vissuto tantissime emozioni in questa stagione. Siamo partiti dal basso. Combattendo. Siamo stati insieme. Ognuno di noi ha dovuto guardarsi allo specchio e reagire. Avevamo bisogno di essere migliori e lo siamo stati". Poi abbraccia idealmente i compagni: "Saremo per sempre una parte della storia di Rimini". Poi una lunga, infinita serie di grazie a tutti quelli che fanno parte della famiglia Rbr, dallo staff tecnico alla dirigenza, passando per chi anima la settimana e la partita in casa Rivierabanca. Infine, "last but certainly not least", i tifosi. "Grazie a voi Barrio e all’intera città di Rimini. Avete giocato un ruolo importante in quello che siamo riusciti a ottenere. Ci avete dato energia, forza ma soprattutto amore (tutto maiuscolo…). Vi voglio bene, saremo per sempre una famiglia. Sincerely, Jazz".