In quattro su Kernezo Piace anche al Rimini

Quattro pretendenti per Gabriele Kernezo e tra queste sembrerebbe averci fatto un pensierino anche il Rimini. L’esterno, classe ’94, che la scorsa stagione ha vestito la maglia di quel Montevarchi retrocesso, alla fine, in serie D, sta suscitando l’interesse di molti. Sulle sue tracce, infatti, si sono messe anche Ancona, Recanatese e Fermana. Il Rimini ci pensa, ma prima deve sciogliere ancora troppi nodi. In primis quelli societari, poi quelli legati all’allenatore. Infatti, ormai certo l’addio a Marco Gaburro, il club di Piazzale del Popolo come prima cosa dovrà scegliere il condottiero per il prossimo campionato di serie C. Tre, principalmente, i nomi sulla lista dei desideri del direttore sportivo Andrea Maniero che sta continuando a lavorare a fari spenti in attesa di sapere quali saranno programmi e budget. In attesa di sapere quale sarà la proprietà adi riferimento.