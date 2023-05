Jabeur troppo forte Bronzetti subito fuori

Come da logica, l’avventura di Lucia Bronzetti (foto) al Roland Garros s’interrompe subito, con la tennista verucchiese, fresca del primo titolo Wta in carriera a Rabat, che non può nulla contro una delle più forti giocatrici al mondo, la tunisina Ons Jabeur (6-4, 6-1 lo score, il match si è disputato nell’immenso ‘Philippe Chatrier’, il centrale di Parigi). Forte – è la n. 7 nel ranking mondiale – e soprattutto capace di variare continuamente il gioco, Jabeur, con palle senza peso e accelerazioni, per non parlare di quella smorzata micidiale che è nel suo vasto bagaglio tecnico. Lucia ha vinto il primo game, quindi si è ritrovata indietro 1-5 senza doversi rimproverare praticamente niente, solo la mala sorte che le ha donato questo accoppiamento malevolo al primo turno dello Slam francese. Con 3 game a fila la Bronzetti tornava in scia, per scivolare poi indietro. Senza storia il secondo set.