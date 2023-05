United, Evangelisti responsabile dello scouting

Dopo aver annunciato l’addio con il direttore sportivo Simone Guerra, lo United Riccione riallarga la famiglia. Il club del presidente Cassese ha messo sotto contratto Francesco Evangelisti (foto). Ex Parma e Forlì (con il club biancorosso ha lavorato fino alla scorsa stagione come collaboratore tecnico), sarà il responsabile dello scouting e anche match analyst.

"Una figura – spiegano dalla società della Perla Verde che sta iniziando a programmare il futuro – che consentirà

al club di completare il

proprio organico in ottica di crescita, sviluppo e innovazione". Un primo passo verso la prossima stagione, a pochi giorni dall’annuncio del nuovo allenatore. Salutato Mattia Gori, che ha preso per mano la squadra nel suo primo anno in serie D, ora i biancazzurri sono pronti a voltare pagina. Dopo aver ingaggiato il tecnico, il presidente Cassese procederà con la costruzione del Riccione del prossimo campionato di serie D. Partendo dalle conferme. Non saranno pochi, infatti, i giocatori che resteranno in biancazzurro anche la prossima stagione. È tempo di grandi manovre in casa United.