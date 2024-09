Rovigo: la Women Bike Ride torna domenica 22 settembre

Rovigo, 20 settembre 2024 - Appuntamento a domenica 22 settembre alle 17 per la Rovigo Women Bike Ride, la pedalata colorata, gioiosa e lenta: non è infatti una gara. Si svolge in città, a conclusione della Settimana Europea della Mobilità sostenibile. Per la quarta volta a Rovigo l’evento, ormai consolidato, viene organizzato per dare visibilità alle donne nella società e per questo motivo le partecipanti sono invitate a presentarsi con la bicicletta decorata e l’abbigliamento colorato e fantasioso, femminile ed anche estroso. Una visibilità che dà allegria alla pedalata e che è anche metafora del ruolo della donna nella società e del suo apporto ad essa. La pedalata di domenica è un incoraggiamento ad usare la bici. Tanti i motivi per farlo: per rendere la città luogo più vivibile e più a misura delle persone, per ridurre l’inquinamento e renderla meno congestionata e meno autocentrica, per richiamare l’attenzione degli amministratori sulla necessità di rendere le strade più sicure e di tutti sull’importanza del reciproco rispetto perché la strada è spazio condivisibile.

La finalità

Un’iniziativa promossa anche per richiamare l’attenzione sulla necessità dell’uguaglianza ancora ambita, sulla non violenza di genere, sull’esigenza di creare coscienza sul nostro comportamento. L’individuo insieme diviene collettività, le donne unite sono una forza e possono determinare il cambiamento: più donne ci sono in bici, più donne saranno incoraggiate ad esserci. Le donne, insieme con la WBR, rappresentano una comunità consapevole a favore della salute di tutti promuovendo la mobilità che rispetti l’ambiente. La pedalata, così come la bicicletta, è inclusiva e democratica; dimostra che dà benessere e che, vestite eleganti e non necessariamente in tenuta sportiva, si può pedalare: per andare al lavoro, a scuola, per le piccole spese, insomma si può considerare la bicicletta un vero e proprio mezzo di trasporto e acquisire così una buona abitudine quotidiana.

La Women Bike Ride si svolge contemporaneamente in diverse città italiane ed europee. Organizzata da donne che pedalano tutti i giorni, vuole essere un’occasione di coinvolgimento e di cittadinanza attiva, di espressione e richiesta d’istanze in modo festoso ma non per questo superficiale. Una ‘semplice’ pedalata diviene volontà di consapevolezza e sensibilità, solidarietà e sostenibilità. La bicicletta è strumento di emancipazione ed indipendenza, libertà di movimento, è economica e democratica, esige equilibrio e leggerezza, insegna rispetto e attenzione.

Il percorso

La Rovigo WBR si svolge con un percorso ad anello di circa 6 chilometri per strade e piazze cittadine. Non serve l’iscrizione, basta presentarsi 10-15 minuti prima al luogo dell’appuntamento in piazza Vittorio Emanuele II, nei pressi della panchina rossa, simbolo di consapevolezza e lotta contro la violenza sulla donna. La partecipazione è gratuita, aperta a tutti, anche gli uomini (che resteranno dietro). Si raccomanda di presentarsi con la bici in ordine e con le ruote gonfie. La manifestazione si terrà anche con condizioni meteo sfavorevole, pedalando sulla propria bicicletta.

Gli organizzatori

La Rovigo WBR è organizzata da un gruppo indipendente di donne con il supporto di diverse associazioni: Arci solidarietà, Caritas, Centro Antiviolenza Comune di Rovigo, Commissione Pari Opportunità Provincia di Rovigo, FIAB Amici della bici di Rovigo, LILT, UISP, Croce Rossa Italiana Comitato Rovigo che garantisce l’assistenza sanitaria. È stato richiesto il patrocinio del Comune di Rovigo e della Provincia di Rovigo e l’accompagnamento al percorso della Polizia Municipale del Comune di Rovigo.