Adria, dopo un bicchiere al bar, torna con il volto coperto e ruba 300 euro: arrestato rapinatore

Adria (Rovigo), 17 ottobre 2023 – Arrestato un rapinatore ad Adria subito dopo aver rubato 300 euro dalla cassa di un bar gestito da cinesi. I fatti sono successi nella notte tra il 15 e il 16 ottobre. Un 47enne residente ad Ariano nel Polesine, in tarda serata, si era prima recato nel locale per bere una bevanda. Ma, dopo essersi allontanato, è ritornato con il volto coperto da una maglietta e, in maniera fulminea, ha prima spintonato una dipendente che era dietro al bancone per poi impossessarsi del cassetto del registratore di cassa con 300 euro in contanti.

L’arresto

Uscito dal locale, il rapinatore ha tentato la fuga con il bottino dirigendosi verso la propria autovettura, ma è stato raggiunto da altri dipendenti del locale che hanno inizialmente tentato di fermare la sua fuga. L’immediato arrivo dei carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Adria, che nel frattempo erano stati avvisati al 112, ha consentito di immobilizzare definitivamente l’uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato. La Procura della Repubblica di Rovigo ha immediatamente disposto che l’arrestato fosse condotto al carcere di Rovigo, successivamente è stato richiesto al giudice delle indagini preliminari la convalida dell’arresto e l’adozione di misure cautelari.