Ariano Polesine, 14enne scomparso dalla spiaggia: ricerche in corso alla foce del Po

Ariano Polesine, 03 settembre 2023 – Sono ore di ansia nel territorio basso polesano. Proseguono senza sosta le ricerche del 14enne scomparso ieri da una spiaggia libera sul Po. L’allarme è scattato intorno alle 19.30 di sabato 2 settembre alla foce del Po di Goro. Il ragazzo, di origine africana, è stato avvistato per l’ultima volta in località Gorino Veneto, nel comune rodigino di Ariano Polesine, per poi scomparire.

Mistero sulla scomparsa del ragazzo, al momento tutte le ipotesi sono in campo. Non è chiaro se il 14enne si sia tuffato per poi non riemergere, oppure se si sia allontanato volontariamente. Già in passato aveva cercato di scappare dalla comunità dove vive.

Le ricerche

Nell’area comunale sono al lavoro la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Adria, insieme alle unità cinofile e i sommozzatori del nucleo regionale. Intanto i droni stanno perlustrando la zona, oltre a un elicottero arrivato da Venezia. A bordo, due operatori esperti in topografia. Sul posto il funzionario di guardia del comando di Rovigo.

Nella notte sono state impegnate anche l’imbarcazione della guardia costiera di Chioggia e Porto Garibaldi e l’elicottero della guardia di finanza. Le ricerche al momento hanno dato esito negativo, ma proseguono sia via terra e anche nell’area della foce del fiume Po.

Chi è il 14enne scomparso

Il giovane, secondo le prime informazioni, è assistito da una comunità della zona, pare che nel recente passato avesse già tentato di scappare. Si continua a cercare e sperare che possa tornare quanto prima.