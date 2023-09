Ciclista morta a Polesella, centauro indagato per omicidio stradale

Polesella (Rovigo), 2 settembre 2023 – È indagato per omicidio stradale il motociclista russo che l’altra sera ha travolto e ucciso la 19enne Valeria Spinu. La giovane mamma è morta sul colpo, la figlia di 3 anni è caduta a terra ed è rimasta ferita. La procura di Rovigo sta indagando per ricostruire la dinamica del terribile schianto avvenuto giovedì sera sulla statale Adriatica, nel territorio di Polesella.

L'incidente, secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, sarebbe stato provocato dall'indagato – un uomo di origine russa – che viaggiava a bordo di una moto a forte velocità. E ha investito la 19enne moldava che stava attraversando la statale 16 in bici, sulla quale era seduta anche la figlioletta, rimasta ferita.

Nell'impatto – avvenuto all’altezza di via De Paoli, nella zona residenziale di Polesella – la bicicletta della donna è stata tranciata in due e la mamma e la bambina sono state sbalzate a terra. Le conseguenze dell'impatto hanno provocato la morte della giovane mamma Valeria Spinu e portato al ricovero in ospedale della bambina di tre anni. La piccola non in pericolo di vita, mentre il conducente della moto è in prognosi riservata.