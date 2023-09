Ciclista morta a Polesella: chi è la giovane mamma uccisa da una moto

Polesella, 1 settembre 2023 – Una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità di Polesella, in provincia di Rovigo, incredula per quanto successo. La giovanissima Valeria Spinu, 19 anni di nazionalità moldava, è stata investita sulla statale 16 Adriatica nella serata di giovedì 31 agosto verso le 21 mentre era in bicicletta con la sua bambina di tre anni. La notizia è circolata velocemente in paese e grande il cordoglio per la morte di una madre così giovane.

Valeria Spinu non era originaria di Polesella, si trovava da poco nel territorio comunale nella località Bresparola da parenti, dove era ospite per un periodo con il marito e la loro bimba. L’incidente è avvenuto di sera: Valeria con la piccola sul seggiolino della bici, stava attraversando la statale quando è stata centrata in pieno dalla moto: l’urto è stato talmente violento che la bici si è spaccata a metà. Poco lontano c’è un sottopasso costruito appositamente per pedoni e ciclisti che collega il centro di Polesella con la località Bresparola che purtroppo la giovane mamma non ha usato.

Al momento non si conosce quando saranno celebrati i funerali e dove. Rimane la grande tristezza per una vita spezzata così giovane e una bambina piccola che ha perso la madre per sempre.

Il cordoglio del sindaco

Una tragedia che ha scosso fortemente anche il primo cittadino di Polesella, Leonardo Raito, che si era recato sul luogo dell’incidente dopo che era successo, apprendendo che era morta la giovane madre a soli 19 anni. “Era una ragazza che non abitava a Polesella, ma era da partenti sul nostro territorio. Purtroppo questa immane tragedia ha sconvolto tutti. Una tragedia di fine estate che ha funestato di tristezza il nostro paese. Credo che questo sia solo un momento – prosegue Raito – per stringerci ai famigliari di Valeria e a auspicare che i feriti possano salvarsi la vita. Non posso che esprimere il grande dispiacere – conclude il sindaco Leonardo Raito – per la perdita di una giovane vita e lodare l'ammirevole lavoro dei soccorritori, che insieme alle forze dell'ordine e ad alcuni cittadini, hanno tentato tutto il possibile”.

Il precedente a Milano

Solo pochi giorni fa, il 29 agosto, una ragazza di 28 anni è stata investita e uccisa mentre era in bicicletta a Milano. E’ stata agganciata e travolta da un camion fermo a un semaforo. Francesca Quaglia, di Medicina in provincia di Bologna, viveva da anni a Milano e faceva la traduttrice: è la quinta ciclista vittima di incidenti a Milano dall’inizio dell’anno.