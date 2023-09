Neonato morto a Rovigo: arrestata la madre

Rovigo, 11 settembre 2023 – Sono stati i medici di Padova, dove il bimbo è morto la scorsa settimana, ad avvisare gli investigatori: non era credibile il racconto della mamma su come il neonato si fosse procurato quei traumi così gravi da causarne il decesso. E così la mamma è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte nei confronti del proprio figlio.

La sindrome del bambino scosso

Il referto dell'ospedale di Padova, infatti, ha evidenziato sul bimbo “traumatismi cerebrali e midollari con encefalopatia ipossico- vachemica”, compatibili con le dinamiche tipiche della Sindrome del bambino scosso con trauma cranico abusivo.

L’arresto della mamma

La donna nemmeno davanti ai poliziotti è riuscita a dare una spiegazione credibile, una storia che fosse compatibile con traumi così gravi. E così gli agenti, supportati dalla Procura di Rovigo, hanno arrestato la donna (di nazionalità marocchina) mercoledì scorso: dal 6 settembre è in una cella.

Il silenzio e l’autopsia

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, davanti al Gip la donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere. La Procura di Rovigo ha conferito incarico per svolgere l’autopsia sul corpicino del bimbo: in quella sede verranno svolti ulteriori accertamenti tecnici irripetibili medico legali a cui parteciperà anche la difesa della donna. Le indagini della Squadra mobile di Rovigo sono ancora in corso.

Notizia in aggiornamento