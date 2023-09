“Samuel ora ci guarda da lassù”. Fiori, peluche e striscioni per l’ultimo saluto al bimbo morto nell’esplosione del camper in Sardegna Il vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi ringraziando la comunità riminese per “il grande abbraccio” riservato alla famiglia dell’11enne. “Ci ha lasciato un segno bellissimo e indelebile, con la sua timidezza, con la sua semplicità”