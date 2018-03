Rovigo, 28 marzo 2018 - Davide Nalin, il pm di Rovigo sospeso dal ruolo in via cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, in quanto coinvolto nello scandalo della scuola di magistratura Diritto e Scienza, verso il giudizio per stalking e lesioni personali gravi. Queste le accuse per cui la Procura di Piacenza ha chiesto il rinvio a giudizio anche per Francesco Bellomo, consigliere di stato destituito.

La richiesta è firmata dai pm Roberto Fontana e Emilio Pisante al termine delle indagini per la vicenda della 32enne piacentina che si era rivolta alla magistratura, dopo un esposto del padre, per denunciare il comportamento durante la partecipazione alla scuola di formazione 'Diritto e Scienza'.