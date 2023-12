Rovigo, giocattoli pericolosi e attrezzi irregolari: sequestrati 7.000 prodotti in vendita per il Natale

Rovigo, 11 dicembre 2023 – Con le festività natalizie arrivano in commercio anche prodotti e giocattoli irregolari. In Polesine la Guardia di Finanza del comando provinciale di Rovigo ha organizzato una serie di controlli sul territorio per contrastare la vendita di questi prodotti non a norma, che possono costituire pericolo per il consumatore. A tal fine sono state predisposte diverse pattuglie di controllo che hanno interessato anche le aree delle tenenze di Adria, Lendinara, Loreo e Occhiobello.

Sequestrati 7.000 prodotti irregolari

Fra i controlli eseguiti, in due esercizi sono state rilevate delle irregolarità che hanno portato al sequestro amministrativo di oltre 7.000 prodotti irregolari, tra cui giocattoli e attrezzi per il fai-da-te, esposti per la vendita e totalmente privi di etichettatura e di istruzioni relative al loro utilizzo. In entrambi i casi, sono state applicate sanzioni fino a 25.823 euro per ciascuna impresa controllata. I due casi sono stati anche segnalati alla Camera di Commercio.