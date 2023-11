Incendio a Stienta, il rogo ha invaso un centro equestre: in salvo i cavalli

Stienta (Rovigo), 27 novembre 2023 – Grande paura ieri sera nel Rodigino, dove sono andate a fuoco oltre 120 rotoballe di fieno. Il fatto è stato segnalato alle 21.50 dai proprietari della struttura di Stienta. L’incendio è successo in un deposito di rotoballe all’interno di un centro equestre posto in via Argine Po.

Da un primo controllo nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta. Gli animali sono stati messi in salvo e la zona è stata messa in sicurezza. I vigili del fuoco sono arrivati da Castelmassa con il supporto dell’autobotte, hanno iniziato le operazioni di spegnimento evitando la propagazione del rogo. Nel corso della mattinata di stamani sono proseguite le operazioni di spegnimento e bonifica, terminate nella tarda mattinata di oggi. Da valutare gli eventuali danni materiali alla struttura del deposito. In corso gli accertamenti da parte dei tecnici dei vigili del fuoco, al fine di accertare le cause del rogo.