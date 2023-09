La tragedia di Valeria Travolta in bicicletta Muore a 19 anni davanti alla figlia

di Mario Tosatti

POLESELLA (Rovigo)

Una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità di Polesella, in provincia di Rovigo, incredula per quanto è successo. La giovanissima Valeria Spinu, 19 anni appena, moldava, è stata investita da una moto sulla Statale 16 nella serata di giovedì, verso le 21, mentre era in bicicletta con la figlia di tre anni sul seggiolino: la ragazza è morta sul colpo, mentre la bimba si è miracolosamente salvata. Portata in ospedale a Rovigo per accertamenti, non ha riportato ferite gravi, se non qualche trauma. La ricostruzione dell’incidente, ancora in fase di accertamento, racconta che la 19enne stava cercando di attraversare la Statale all’altezza di via De Paoli, nella zona residenziale del paese e a breve distanza da un sottopasso ciclopedonale, quando è sopraggiunta una motocicletta, che l’ha travolta. Ancona da accertare se il centauro non abbia visto la 19enne in bicicletta a causa del buio. L’impatto è stato violentissimo: la moto ha centrato in pieno la bici e sia la 19enne con la bimba che il centauro sono stati sbalzati a terra. Alcuni passanti, che hanno assistito allo schianto, si sono adoperati per chiamare i soccorsi. Sul posto è arrivato il personale sanitario del Suem 118, ma purtroppo per Valeria Spinu non c’era già più nulla da fare. È morta sul colpo; pressoché illesa la figlia di tre anni, qualche trauma. Il motociclista di nazionalità russa, invece, è stato intubato e trasportato in eliambulanza all’ospedale di Rovigo: le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi resta riservata. In loco anche la pattuglia dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della careggiata. Durante tutte le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi, la Statale 16 è stata chiusa temporaneamente e il traffico deviato. La notizia della morte della giovane mamma si è subito diffusa in paese, destando grande commozione. Valeria Spinu si trovava da poco nel territorio comunale, in località Bresparola, da parenti, dei quali era ospite per un periodo con suo marito. Al momento non si conosce quando sarà celebrato il funerale della 19enne, né dove. La salma è già a disposizione della famiglia, dopo gli accertamenti svolti in fase di indagine. Resta la grande tristezza per una giovane vita spezzata e per una bimba di appena tre anni che ha perso la madre per sempre. Ma intanto la piccola è salva. La tragedia ha scosso fortemente anche il primo cittadino di Polesella, Leonardo Raito, che si è recato sul luogo dell’incidente. "La ragazza non abitava qui – dice il sindaco –, ma era ospite da parenti nel nostro territorio. Purtroppo, questa immane tragedia ha sconvolto tutti. È una tragedia di fine estate che ha riempito di tristezza il nostro paese. Credo che in questo momento dobbiamo stringerci ai familiari di Valeria e sperare che il centauro si possa salvare. Non posso che esprimere il grande dispiacere per la perdita di una giovane vita e lodare l’ammirevole lavoro dei soccorritori, che insieme alle forze dell’ordine e ad alcuni cittadini hanno tentato tutto il possibile".