Occhiobello, addio a Emanuele Ulisse, ex consigliere e grande appassionato di calcio: i funerali a santa Maria Maddalena

Occhiobello (Rovigo), 4 dicembre 2023 – Ultimo saluto all’ex consigliere comunale, amministratore del Pd e grande appassionato di calcio Emanuele Ulisse da parte della comunità di Occhiobello. Nella notte tra venerdì 1° dicembre e sabato 2 dicembre si spento a 47 anni, a causa di una malattia incurabile. Il funerale si terrà domani alle 15 alla chiesa di Santa Maria Maddalena.

L’ultimo saluto a Emanuele

Emanuele Ulisse, lascia la moglie Laura, la figlia Cristina, i genitori, oltre la sorella Miria e i nipoti. Si è diplomato al liceo scientifico Roiti di Ferrara, aveva iniziato la carriera politica militando nel Partito Socialista per poi passare al Partito Democratico. Fu consigliere di maggioranza per sei anni durante l’amministrazione del sindaco Daniele Chiarioni, svolse la funzione di capogruppo della stessa maggioranza e presidente della commissione lavori pubblici. Nel 2015 entrò nel consiglio di amministrazione di As2, società partecipata di cui fu anche vicepresidente. Nel Partito Democratico, a livello provinciale, era stato componente dell’esecutivo con responsabilità per Pnrr e sviluppo economico.

Il cordoglio dell’amministrazione di Occhiobello

Il sindaco Sondra Coizzi e l’amministrazione comunale esprimono profondo cordoglio per Emanuele Ulisse, dipendente a tempo determinato del Comune di Occhiobello dal 2020, a seguito di una selezione come collaboratore a supporto degli organi politici. Nel 2019 fu ideatore e sostenitore della lista Cambiamocchiobello che portò alla vittoria del sindaco Sondra Coizzi, la quale ricorda: “È stato sempre al mio fianco, era uno stratega e aveva una visione del futuro che pochi possiedono in politica, un uomo attento agli ultimi, alla disabilità e ai problemi della gente, mancherà la sua generosità come uomo e intellettuale politico”.

L’omaggio della curva ovest di Ferrara

Nella sua vita Emanuel Ulisse è stato in grande appassionato di calcio, ma precisamente fedelissimo della Spal da sempre in prima linea anche nel tifo. Nella serata di sabato 2 dicembre i tifosi organizzati della ‘curva ovest’, nel corso della partita del campionato di serie C in trasferta a Gubbio, ha esposto uno striscione nel settore ospiti con scritto “ciao Ulisse sarai sempre con noi”, mentre nella propria pagina social “Ciao Uli, fai buon viaggio”.