Pesca abusiva nel Polesine, sequestrati 16 quintali di vongole a Porto Levante

Porto Viro, 11 novembre 2023 – Sequestrati 16 quintali di vongole a Porto Levante, nel Rodigino. Quattro motopescherecci sono finiti nel mirino della Finanza, oltre 10mila euro di multe per pesca abusiva di vongole veraci.

I militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Porto Levante e della competente capitaneria di Porto di Chioggia, nell’ambito di un controllo del territorio finalizzato al contrasto della pesca abusiva di vongole veraci. In particolare i militari hanno sottoposto a controllo quattro motopescherecci ed identificate otto persone.

Al termine delle necessarie verifiche di rito hanno provveduto a sequestrare 1.570 Kg di vongole, delle quali per circa la metà eccedenti il quantitativo massimo di pescato consentito per singola unità navale. In alcuni casi, le vongole erano state abilmente nascoste a bordo, impedendone di fatto la commercializzazione.

Il prodotto illecitamente pescato e detenuto in quanto ancora vivo è stato rigettato dai militari in acque profonde lagunari per il ripopolamento. A carico delle persone identificate sono state formalizzate sanzioni per un totale di 10mila euro per violazioni alle normative sulla tracciabilità e la commercializzazione dei prodotti ittici, oltre al sequestro degli attrezzi utilizzati per la pesca. Sono in atto ulteriori verifiche documentali al fine di verificare anche violazioni di natura fiscale.