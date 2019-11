Rovigo, 24 novembre 2019 - Si aspetta la nuova onda di piena del Po. Nella valutazione delle ultime 24 ore, si nota un calo della piena. Rispetto a venerdì il livello idrometrico è passato da 1,11 metri sopra lo zero a 0,64 metri. Il calo è visibile anche nell’area del parco della rotta di Occhiobello, con le staccionate riaffiorate dall’acqua. In queste ore intensa l’attività di monitoraggio dell’Aipo. Quest’ultima precisa come a causa delle intense precipitazioni in corso e previste nel settore occidentale del bacino, si stima che nelle prossime 24 ore il livello possa superare la soglia 2 di criticità (moderata, colore arancione) nel tratto piemontese ed entrare, entro 36 ore, nel livello 3 di criticità (elevata, colore rosso) in alcune sezioni del Po piemontese a valle di Torino.

Nei tratti mediani del fiume si prevede il superamento del livello 1 di criticità (ordinaria, colore giallo) nelle prossime 24 ore, mentre nelle ore successive la propagazione dell’onda di piena comporterà il superamento della soglia 2 (arancione). Nei rami del Delta, attualmente e nelle ore a venire, fino a ulteriori aggiornamenti, il Po rimane al livello 2 di criticità a causa della marea. Ulteriori informazioni saranno possibili in base alle precipitazioni verificatesi e all’apporto degli affluenti.

L’Aipo raccomanda massima prudenza in prossimità delle aree prospicienti i fiumi e delle golene, che potranno allagarsi. Il personale è attivo nelle azioni di monitoraggio e controllo dalla sala servizio di piena della sede centrale di Parma e, tramite gli uffici operativi, sulle opere idrauliche del territorio, in stretto coordinamento con i sistemi di protezione civile.

Sul territorio comunale di Occhiobello, rimangono in vigore le misure precauzionali. Pur non essendo stato dichiarato uno stato di preallarme dal centro funzionale decentrato della Regione Veneto, nel Comune di Occhiobello sono stati chiusi gli accessi al parco della rotta e l’accesso alla ciclabile che transita sotto la statale 16. L’interdizione proseguirà nei prossimi giorni fino a quando la presenza dell’acqua continuerà a rendere la golena impraticabile. È sconsigliato transitare o sostare in prossimità degli argini. Intanto i danni del maltempo che ha colpito il Delta nei giorni scorsi, hanno visto un’azione concreta di solidarietà dalla comunità di Polesella. In paese è stata organizzata una raccolta fondi, con una cena di beneficenza organizzata venerdì sera dalla parrocchia di Raccano con la colla borazione del Comune di Polesella e delle associazioni del paese. Il ricavato, pari a 2200 euro, andrà alla comunità di Porto Tolle attraverso l’amministrazione comunale o il Consorzio Cooperative di Scardovari.