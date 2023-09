Primo giorno di scuola, l’assessora Donazzan sceglie Rovigo per l’inaugurazione: “Sia il posto dove imparare e crescere in maniera corale”

Rovigo, 13 settembre 2023 – “La scuola sia il posto dove imparare e crescere in maniera corale tra docenti e alunni”. L'assessora regionale all'istruzione, Elena Donazzan, ha scelto l'Istituto comprensivo 3 di Rovigo per l'inaugurazione dell'anno scolastico in Veneto. Al suo arrivo nel plesso rodigino, che ospita la scuola secondaria di primo grado Casalini e la scuola primaria Giovanni XXIII, l'assessora è stata accolta dal dirigente dell'ufficio scolastico per Padova e Rovigo, Roberto Natale e la nuova dirigente dell'Istituto comprensivo Valeria Cittadin. Donazzan ha poi assistito all’esecuzione dell’inno di Mameli da parte degli studenti delle classi ad indirizzo musicale, seguito da un breve concerto degli stessi.

L’assessora: “Serve spirito di collaborazione tra tutti”

“Ho scelto Rovigo per il primo giorno di scuola quale segno tangibile della presenza dell’istituzione regionale nelle nostre città del Veneto. Un ringraziamento – ha proseguito Donazzan – al personale docente, al personale amministrativo e a tutti coloro che permettono che ogni giorno la scuola sia il posto dove imparare e crescere. Importante comprendere che per educare ci vuole una comunità con uno spirito di collaborazione tra tutti, genitori, alunni e docenti. L’entusiasmo trasmesso dal primo giorno di scuola sia così per tutto l’anno, cose belle che permettono alla scuola di diventare un grande spartito corale. I nostri investimenti che facciamo vanno in questa direzione. Auguro nuova vita scolastica alla nuova dirigente scolastica. Un impegno sincero da parte dei ragazzi affinché s’impegnino per raggiungere gli obbiettivi scolastici. A tutti docenti ed alunni auguro un buon anna scolastico”.

Il primo giorno di scuola all'Istituto comprensivo 3

Una mattinata densa di emozioni per alunni e genitori, in particolar modo per le prime classi accolte all’ingresso dai rispettivi docenti. In totale 115 gli alunni all’inizio del percorso scolastico alla secondaria di primo grado Casalini, mentre 60 quelli della scuola primaria Giovanni XXIII. Nel corso della cerimonia d’inizio dell’anno scolastico è stato ricordato con un saluto commosso Jeff Agbegie, 14enne, ritrovato morto nelle acque del Po a Goro il 4 settembre scorso.

“Si tratta di un primo giorno speciale – ha sottolineato Valeria Cittadin – siamo fortunati, in quanto possiamo ospitare le massime autorità dell’istruzione dall’assessore regionale Elena Donazzan e il dirigente Roberto Natale. Un sincero saluto e augurio di buon anno scolastico agli alunni e genitori. Cercherò di fare il meglio possibile per tutto il nostro istituto, quello che faremo sarà frutto di una stretta condivisione”.

Il dirigente dell'ufficio scolastico per Padova e Rovigo, Roberto Natale, ha aggiunto: “Apprezziamo molto il lavoro dedicato alla formazione e scuola della nostra Regione. Sicuramente non c’è modo migliore d’iniziare l’anno scolastico. Si vivono grandi emozioni in un anno scolastico dove mantenere sempre serenità e condivisione”.