Rovigo, scoperto un altro giro di spaccio: tre chili di droga sequestrati in una casa di Granzette

Rovigo, 11 ottobre 2023 – Tre chili di hashish e mezzo chilo di cocaina trovati nelle case di due spacciatori, un italiano e un albanese arrestati durante l’ultima operazione antidroga messa a segno a Rovigo. Il grosso della droga è stato scoperto nell’abitazione di uno dei due complici, nella zona rodigina di Granzette, mentre altri panetti di hashish erano nascosti nell’auto dell’altro spacciatore.

Appostamenti della squadra mobile hanno portato gli agenti ad identificare un giro di spaccio proprio nella casa dove è scattato il blitz. Dopo essersi resi conto di essere stati scoperti, i due uomini hanno tentato la fuga, dividendosi per depistare gli inquirenti. Ma subito sono stati bloccati e arrestati.

La droga

Uno dei due è risultato in possesso di circa mezzo chilo di cocaina e di altri due chili di hashish, sostanza precedentemente ricevuta dall’altro soggetto. Anche quest’ultimo, fermato poco dopo, è stato trovato in possesso di circa un altro chilo di hashish che custodiva a bordo della propria autovettura, lo stesso mezzo con il quale pochi minuti prima si era recato all’abitazione luogo dell’intervento.

La droga era suddivisa in panetti, pronti per essere divisi in dosi e smerciati, per un peso complessivo di circa 3 kg di hashish e mezzo chilo di cocaina. Sul posto è stato richiesto l’intervento di personale del reparto cinofili della Questura di Padova e sono state perquisite entrambe le abitazioni degli arrestati. Nel corso delle quali è stato rinvenuto materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente al domicilio di uno degli indagati.

L’arresto

Gli arrestati sono stati messi a disposizione della procura della Repubblica di Rovigo che ha disposto per entrambi il trasferimento alla locale casa circondariale, nonché ha richiesto la convalida dell’arresto.