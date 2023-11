Vincita milionaria al Superenalotto a Rovigo: “Il fortunato forse un cliente di passaggio”

Rovigo, 17 novembre 2023 – Una mattina di grandi sorrisi, oltre ad incredulità e gioia per una vincita ‘storica’. Ai Tabacchi di viale Tre Martiri è stata una giornata molto diversa dal solito. Il proprietario Giampietro Fornasiero e la dipendente Silvia Franzoso appena aperto si sono adoperati subito per gli addoppi celebrativi della vincita di 85.100.000 euro. Una cifra da capogiro. Le prime parole incredule di Giampietro Fornasiero “Non ci credevo all’inizio pensavo fosse uno scherzo, ma poi mi sono ricreduto. Una notte quasi insonne per lo stupore della cifra vinta. Non sappiamo ancora chi ha vinto”. Il 6 vincente, quindi, è stato centrato ieri sera al Superenalotto è stato realizzato a Rovigo. La vincita è arrivata con una schedina da 3 euro. La combinazione vincente del concorso SuperEnalotto di giovedì 16 novembre è stata 9-10-19-40-52-56, numero jolly: 50 e numero superstar: 42.

Fornasiero: “Speriamo ci chiami il vincitore”

Fin dalle prime ore di apertura della tabaccheria, diversi i clienti che entrano e scherzosamente dicono “sono il fortunato vincitore della cifra milionaria”, tante risate ed anche persone semplicemente che aprono la porta per un convinto e sincero “complimenti per la vincita”. Un’euforia generale che lascia spazio anche alle speranze di molti “speriamo che siano andati ad una persona in difficoltà”. Un venerdì 17, quindi, ‘sfatato’ dalla fortuna da una vincita milionaria: “Possiamo dire proprio così – aggiunge Giampietro Fornasiero – ieri sera ero fuori con amici, quando ho ricevuto la telefonata di Silvia, la mia dipendente, mia moglie si era preoccupata fosse successo qualcosa vista l’ora, poi quando ho ricevuto la notizia della vincita milionaria ero incredulo. Al momento non si è palesato nessuno come vincitore della somma. La nostra tabaccheria è presente da oltre 14 anni e non avevamo mai avuto una vincita così importante”.

Il ‘misterioso’ milionario forse un cliente di passaggio

A sostenere questa tesi sia Giampiero Fornasiero e Silvia Franzoso: “Quotidianamente passano diverse persone, di questi sono clienti occasionali e quindi potrebbe essere uno di loro come una persona che conosciamo. Siamo molto contenti per lui. La tabaccheria è un luogo di passaggio, quindi, potrebbe essere anche una persona non di Rovigo”. Il tabacchi è a poca distanza dalla Questura di Rovigo, dallo stadio ‘Gabrieli’ e non distante dall’ospedale. Un primo identikit del vincitore milionario potrebbe essere anche un giocatore non abituale: “Avendo vinto – spiega Fornasiero - con una schedina da 3euro, quindi, quella di base e senza un sistema potrebbe far pensare anche a questa ipotesi”.

Una vincita molto importante, che come risaputo e previsto dalla Sisal non comporta una ‘quota’ anche alla tabaccheria erogatrice della schedina vincente. Su questa consapevolezza, però, Giampiero Fornasiero fa una battuta semi seria: “Chiaramente a noi non spetta nulla in termini economici, ma speriamo che ci venga a trovare e si ricordi di noi”.

Il clamore e la schedina ‘fortunata’

Il proprietario della tabaccheria racconta come solitamente nel corso della settimana sono circa un centinaio le giocate all’enalotto, spesso con sistemi prestabiliti: “Chiaramente il clamore di questa vincita potrebbe richiamare l’attenzione di altre persone per tentare la ‘fortuna’ dove per la prima volta è arrivata in questa misura. Nel recente passato abbiamo avuto vincite, ma molto più contenute e fino a 30-40 mila euro, ma così mai in assoluto. Anche per la nostra Rovigo - conclude Fonarsiero – ci sarà un’attenzione mediatica che accende i fare sulla nostra città oltre che alla tabaccheria”.