A Rovigo la notte bianca delle biblioteche, un viaggio tra Marco Polo e Calvino

Rovigo, 3 settembre 2024 – Presso il suggestivo chiostro degli Olivetani, a S. Bortolo, l’associazione culturale Minelliana, nell'ambito della ‘Notte bianca delle biblioteche’ organizza un evento in cui, in occasione dei 700 anni dalla morte di Marco Polo, il prof. Antonio Lodo guiderà un’affascinante esplorazione letteraria intitolata ‘Marco Polo fra Il Milione e Le città invisibili di Italo Calvino’.

Durante la serata, verranno letti brani selezionati dalle due opere, offrendo al pubblico l’opportunità di cogliere le specifiche differenze tra i testi. Da una parte, ‘Il Milione’ di Marco Polo, con la sua ricchezza di dettagli storici e geografici, ci trasporta nelle meraviglie dell’Oriente medievale attraverso gli occhi di un viaggiatore esploratore. Dall’altra, ‘Le città invisibili’ di Italo Calvino ci presenta un dialogo immaginario tra Marco Polo e il Kublai Khan, dove il racconto si trasforma in una riflessione filosofica e poetica sulla realtà e l’immaginazione. L’incontro si concentrerà sulle singolari suggestioni offerte dai personaggi di Kublai Khan e Marco Polo, così come descritti da Calvino.

In questo contesto, il professor Lodo esplorerà come le visioni del Khan e le descrizioni delle città fantastiche da parte di Polo non siano solo narrazioni di luoghi immaginari, ma anche metafore profonde che interrogano la natura della conoscenza e dell’esperienza umana.

L’associazione Minelliana, da sempre impegnata nella promozione della cultura e della lettura, invita tutti a partecipare a questa serata di riflessione e scoperta, dove il viaggio fisico e quello interiore si intrecciano, offrendo una prospettiva unica sui testi che hanno segnato la storia della letteratura. Un incontro speciale che promette di arricchire la mente e l’anima con le meraviglie dei racconti di Marco Polo e la brillantezza creativa di Italo Calvino.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni, contattare l’associazione Minelliana all’indirizzo email info@minelliana.it o al numero 348-5121572.