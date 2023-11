Perde i sensi dopo uno scontro di gioco: l’attaccante avversario gli salva la vita

Rovigo, 14 novembre 2023. E’ sicuramente il gol più bello messo a segno da Federico Finotti, 37 anni attaccante di razza, così si suol dire, visto i quasi 300 gol nei campionati di Promozione, Prima, Seconda e, quest’anno Terza con la maglia della Rivarese di cui è capitano, squadra di Rivà, frazione di Ariano Polesine, provincia di Rovigo.

Domenica la Rivarese, ospitava la capolista Ficarolese, squadra dell’Alto Polesine: 24 punti in classifica la Ficarolese, 15, al sesto posto, la Rivarese. Il risultato era già in cassaforte, con gli ospiti in vantaggio per due reti a zero, quando, sul finale, su un’azione difensiva della Ficarolese, il portiere uscendo colpiva un proprio compagno, il difensore 24 enne Andrea Vacchi saltato di testa per liberare la sfera.

Nell’impatto Vacchi ricadendo è rimasto a terra privo di sensi. Mentre in campo ci si cominciava ad agitare e a chiamare il pronto intervento, entrava in scena bomber Federico Finotti che di professione fa il bagnino. “Quando ho visto il ragazzo a terra inerme, ha dichiarato al Gazzettino, l’ho messo nella posizione di sicurezza e ho fatto le operazioni per liberare le vie respiratorie perché aveva la lingua arrotolata. Le ho imparate con i corsi di primo soccorso, sono cose che possono servire sempre e questa volta è servita davvero”.

Nel frattempo l’elisoccorso atterrato sul terreno di gioco con i sanitari del Suem ha provveduto a trasportare il giovane difensore, che aveva già ripreso conoscenza, all’ospedale di Padova, dove è stato dimesso il giorno successivo. La partita, su decisione di entrambe le squadre, ha poi ripreso per gli ultimi 4’ minuti finali, perché altrimenti si sarebbe dovuta rigiocare con una lunga trasferta dall’Alto al Basso Polesine. Ma nonostante lo choc, c’era poi la consapevolezza di un netto miglioramento di Andrea Vacchi che aveva ripreso conoscenza. Ieri era la giornata mondiale della gentilezza e l'amministrazione comunale di Ariano nel Polesine l’ha voluto ricordare con un post sulla propria pagina Facebook: “Oggi è la Giornata Mondiale della Gentilezza e siamo davvero lieti e grati di onorarla così, ringraziando di cuore il capitano della Rivarese Federico Finotti che con il suo tempestivo intervento ha salvato la vita del suo avversario. Auguriamo una pronta e completa guarigione ad Andrea Vacchi, giocatore della Ficarolese”.