Veneto Open 2024, Zaia: “In Polesine le più grandi tenniste del mondo”

Gaiba (Rovigo), 14 giugno 2024 – Il Comune di Gaiba (Rovigo) si riconferma protagonista del tennis internazionale con Veneto Open, torneo WTA classe 125 che vedrà sfidarsi dal 16 al 23 giugno sette tra le tenniste della top 100 al mondo. Il torneo, organizzato dal Tennis Club di Gaiba, e giunto alla terza edizione, è uno degli otto tornei internazionali del circuito maggiore, e unico in Italia, che si gioca sull’erba naturale.

Sara Errani tra le atlete italiane

Il montepremi ammonta a 115.000 dollari e per la prima volta aprirà alle qualificazioni, con un turno unico, in programma domenica, che metterà in palio gli ultimi quattro posti per il tabellone principale. Tra le giocatrici hanno confermato la propria presenza la tedesca Tatjana Maria, numero 65 del mondo, la statunitense Bernarda Pera, l’argentina Maria Lourdes Carle, la bulgara Viktoriya Tomova, la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, la slovacca Rebecca Sramkova e l’argentina Julia Riera. Da segnalare anche il ritorno a Gaiba della belga Alison Van Uytvanck, vincitrice della prima edizione nel 2022, e la presenza nell’entry list di alcune giovanissime di talento tra cui la svizzera Celine Naef e la filippina Alexandra Eala. A portare i colori dell’Italia saranno Sara Errani – finalista nel 2022 e in gara grazie a una wild card – e Lucrezia Stefanini, miglior azzurra a Gaiba lo scorso anno (arrivò ai quarti). L’ingresso al Club e ai campi secondaria sarà libero, mentre è previsto un biglietto per il campo principale. Previste nel corso della settimana anche numerose attività collaterali.

Zaia: “In Polesine le più grandi tenniste del mondo”

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia ha elogiato e sostenuto l’iniziativa, ricordando: “Nel 2012 un gruppo di ragazzi decise di sognare in grande, e di lavorare per creare il primo torneo di tennis femminile WTA125 su erba in Italia, richiamando a Gaiba, piccolo paese del Polesine, sulla sponda sinistra del Po, le più grandi tenniste del mondo.

Ci sono riusciti dal 16 al 23 giugno a Gaiba si gioca il Veneto Open, uno dei soli otto tornei internazionali del circuito maggiore, l’unico in Italia, su erba naturale, nel comune più piccolo al mondo a ospitare un appuntamento di tennis femminile WTA. Il merito (o meglio, l’impresa) è di un gruppetto di giovani armati di entusiasmo, e capaci una dozzina d’anni fa di vedere in un campo da calcio ormai in disuso la possibilità di dare vita alla favola del tennis su erba. La Regione del Veneto li sostiene volentieri”.