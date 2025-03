Obesità e sovrappeso, a Bologna ne soffrono 4 persone su 10: personal shopper al supermercato

Bologna, 3 marzo 2025 – Più di quattro bolognesi su 10 soffrono di obesità o sovrappeso. Per la precisione il 41,3% della popolazione. Il 30,4% ha qualche chilo di troppo e il 10,9% soffre di obesità. Una percentuale, quella totale, leggermente al di sotto della media regionale che si attesta al 42,2%.

A diffondere i dati, che fotografano adulti tra i 18 e i 69 anni, è l’Ausl (la fonte è l'indagine Passi 2022-2023) in occasione del World Obesity Day, che si celebra il 4 marzo, come ogni anno, e tutto il servizio sanitario regionale è impegnato a organizzare iniziative e incontri di informazione e sensibilizzazione.

Il tema riguarda anche e soprattutto i bambini: si comincia da piccoli a pesare troppo; il 6% soffre già di obesità, che non è una condizione, bensì una malattia. "L'eccesso di peso è un importante fattore di rischio per l'insorgenza di patologie metaboliche, cardiovascolari, cronico-degenerative e oncologiche”, ricorda la Ausl nel suo focus sulla situazione locale rispetto al livello nazionale in cui il sovrappeso è al 32,7% e l'obesità al 10,4%. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, la metà degli adulti e quasi un terzo dei bambini del mondo sono in una condizione di sovrappeso o di obesità. E nel 2035, 1,9 miliardi di persone nel mondo vivranno con l'obesità e quella infantile aumenterà del 100%.

Tornando ai dati cittadini, il trend negli ultimi tre anni a livello locale mostra un aumento dell'eccesso di peso dal 40,3% al 41,3%, ma anche un calo dell'obesità, dal 12% al 10,9%, e un aumento del sovrappeso, dal 28,3% al 30,4%. Questa condizione aumenta con l'età (50,4% fra i 50-69enni) ed è più frequente negli uomini (49,6%), nelle persone con un basso livello socio-economico (58,1%) e basso livello di istruzione (54,6%). Negli over 65 il 55,7% risulta in eccesso ponderale con il 41,2% in sovrappeso (38,9% in Emilia-Romagna) e il 14,5% obeso (15,4% in Emilia-Romagna).

Per quanto riguarda i bambini, i dati del sistema di sorveglianza nazionale Okkio alla Salute 2023, coordinato dall'Istituto superiore di sanità e a cui anche l'Ausl di Bologna partecipa, indicano che sotto le Torri i bambini di 8/9 anni in sovrappeso sono il 13,3% e il 6% i bambini obesi. In Emilia-Romagna il 18,6% è sovrappeso, il 5,2% obeso e l'1,9% risulta in condizioni di obesità grave. Mentre in Italia i bambini di 8/9 anni in sovrappeso sono il 19% e il 9,8% in obesità di cui il 2,6% con obesità grave.

Per far comprendere ai cittadini che con l’obesità non si scherza, perché costituisce uno dei principali fattori di rischio collegati all’insorgenza di altre patologie, in occasione del World Obesity Day, il servizio Igiene alimenti e nutrizione dell'Ausl Bologna organizza un'iniziativa di "personal shopper" in un supermercato di Bologna. L'attività consiste in un percorso educativo-informativo per i cittadini, guidati da dietisti, attraverso i vari reparti del punto vendita, durante il quale verranno illustrati i principi di un'alimentazione salutare e saranno analizzate le etichette di alcuni prodotti presenti tra gli scaffali e quelli abitualmente consumati dai partecipanti.

Inoltre, per promuovere l'adozione di uno stile di vita sano e prevenire l'obesità, sono disponibili percorsi di nutrizione preventiva gratuiti in diverse sedi del territorio.