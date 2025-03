2022 Elisabetta II, la grande. La sovrana muore a 96 anni. Sul trono del Regno Unito dal 1952

Settant’anni da Regina: quando l’8 settembre 2022 Elisabetta II muore, all’età di 96 anni, muore anche una delle sovrane più longeve della storia mondiale. Salita al trono appena venticinquenne il 6 febbraio 1952, Elisabetta è riuscita non solo a svolgere in modo eccellente il compito che la storia e il destino le avevano assegnato, ma a rimodellarne importanza e forma con il passare dei decenni. Elisabetta II è riuscita a tenere insieme tradizione e modernità, diventando alla fine lei stessa, tra una cerimonia ufficiale e un’arguta battuta, tra un completino dai colori sgargianti e uno dei suoi indimenticabili cappellini, quella che, in assenza di termini migliori, si definisce una ’icona pop’.

Ma Elisabetta II è stata tanto altro. Un’àncora di stabilità e certezze, per i suoi sudditi, ma anche per il resto del mondo, mentre la Storia proseguiva a ritmi impetuosi. Una sovrana capace di traghettare una delle più antiche istituzioni del mondo nel XXI secolo, superando scogli e bivi che potevano mettere a repentaglio la stessa esistenza della Monarchia inglese: dalla morte di Lady D nel 1997 all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea venti anni più tardi. E, infine, un esempio vivente per chi credeva (e crede ancora) che le istituzioni e il loro destino vengano prima degli interessi dei singoli. Forse anche per questo, il giorno del suo funerale, più di due milioni di persone si sono riversate sulle strade di Londra per darle l’ultimo saluto, oltre ai quattro miliardi che, in ogni angolo del globo, l’hanno fatto seguendo i funerali in televisione.