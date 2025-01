Ciaspolate e tramonti, escursioni per tutti

Sempre più persone apprezzano le escursioni invernali sul nostro Appennino, in particolare con le ciaspole su percorsi innevati, organizzate da varie associazioni locali con apposite guide. Ad esempio la guida Francesco Rosati, dell’ass.ne ’La via del Monti’ con sede a Pievepelago, ne organizza svariate: “Il 31 gennaio – spiega Francesco – è in programma quella dedicata alla festa di san Geminiano.

Il percorso si snoderà nella Valle delle Tagliole, uno dei luoghi più alpestri (e in inverno più nevosi) delle montagne tosco-emiliane. Con le ciaspole – assicura Francesco – si scopre meglio la magia della neve. La natura ricoperta di bianco, il cielo stellato nel buio della notte, un bosco incantato, un crinale illuminato dal sole, il mare all’orizzonte... E l’emozione unica di camminare sospesi sulla neve soffice.

E’ questo che si prova ciaspolando in montagna, nelle scenografie a cielo aperto che ci regala il nostro Appennino Tosco-Emiliano o le vallate alpine che ogni inverno andiamo a visitare”.

Il calendario di febbraio proseguirà sabato 1° febbraio con ‘Le foreste della Val di Luce’ (Abetone), domenica 2 doppia proposta a san Pellegrino in Alpe (Frassinoro) e l’anello dei Sassi di Roccamalatina con ModenaTur. Sabato 8 sia ‘Lago Calamone e monte Ventasso’ che ‘Luna piena in Valle delle Meraviglie’ (Pieve), domenica 9 ‘Anello del monte Cervarola’ (Sestola), quindi nei seguenti week end il Balzo delle Rose (Fiumalbo), la Buca di Cavalbianco e la via Vandelli a Riolunato. Domenica 16 febbraio e domenica 16 marzo vi sarà una proposta diversa: “Per chi desidera raggiungere una grande vetta appenninica in inverno ma non se la sente di farlo da solo – dice Francesco Rosati – proponiamo facili escursioni alpinistiche sulle principali vette nostrane, in collaborazione con la guida alpina Massimo Ruffini. Escursione alpinistica non significa una scalata, ma una camminata su terreno ripido di alta montagna, che richiede l’uso di picozza e ramponi al posto di ciaspole e bastoncini”. Per ulteriori informazioni e iscrizioni: https://www.laviadeimonti.com/. Sul nostro Appennino, nutrito pure il calendario di ciaspolate ed escursioni invernali dell’ass.ne Stray Dogs, che offre anche Scuola Sci e Snowboard a Riolunato, all’interno del comprensorio del Monte Cimone (https://www.straydogsschool.com/). Oggi ‘San Geminiano in ciaspole o escursione’ (Riolunato) e ‘Serale al monte Cantiere’ (Piane di Mocogno), il 1° febbraio ‘Tramonto vista mare’ a san Pellegrino in Alpe, poi ‘La cascata di Cà del Rosso’ (Riolunato). Nei seguenti week end di febbraio escursioni e ciaspolate: ‘Lezione di astronomia’ (Pievepelago), ‘Al lago Scaffaiolo’ (Lizzano), ‘Stellata alle Polle’ (Riolunato), ‘Ai piedi del Rondinaio’ (Pievepelago), ‘Luna piena al lago della Ninfa’ (Sestola), ‘Ninfa e Cimoncino’. I programmi proseguiranno poi anche nel mese di marzo e possibilmente oltre. Per il secondo anno il progetto Modena Slow, curato da ModenaTur porta trekking guidati in Appennino Modenese: esperienze di uno o più giorni per dare la possibilità di avvicinarsi alla nostra montagna e far conoscere le tantissime possibilità di vivere a pieno il territorio.

Programma completo su www.inappenninomodenese.com .

g.p.