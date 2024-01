Assunzioni per continuare a crescere

L’anno appena concluso è trascorso "senza difficoltà particolari – spiega il presidente di Campa, Federico Bendinelli –. Dal punto di vista del funzionamento complessivo, dagli uffici alle erogazione dei rimborsi delle prestazioni date in assistenza non diretta, non abbiamo visto grosse difficoltà. Ma naturalmente, in concomitanza con l’incremento degli assistiti, abbiamo dovuto aumentare anche la struttura, con nuove assunzioni. E questo fa parte della filosofia di crescita".

Il team di Campa lavora con i plessi ospedalieri del capoluogo felsineo e anche con le strutture private. "Abbiamo una convenzione con tutti i principali pubblici, come ad esempio il Rizzoli e il Sant’Orsola, e con tutte le più importanti case di cura – spiega Bendinelli –. Non abbiamo dei medici direttamente organizzati da Campa, ma le convenzioni con le strutture ci consentono di poter usufruire delle prestazioni e della professionalità dei medici di tutte quelle strutture con cui siamo convenzionati. Si tratta di medici di altissimo livello". I servizi erogati dalla mutua Campa sono molteplici, come le visite specialistiche o ambulatoriali. Ma non si tratta solo di sguardo rivolto verso il mondo sanitario, perché Campa è al fianco degli assistiti e anche dei cittadini e del nostro territorio. Tramite diverse iniziative, infatti, la mutua bolognese è un riferimento anche in ambito sociale.

m. m.