L’impegno per l’ambiente: "Superbonus inefficace"

Per rimanere tra i primi della classe, Bologna deve lavorare anche sulla riqualificazione energetica del suo patrimonio immobiliare.

"Il centro storico della città è medievale, quindi riqualificare alcuni palazzi non è semplice – spiega il presidente Zanni –. Gli strumenti ci sono, ma abbiamo visto come il Superbonus 110, gestito male anche a livello nazionale, non abbia portato grandi risultati".

La problematica persiste, anche se registriamo risultati virtuosi in merito al basso numero di edifici a classe energetica F e G.

"C’è un alto numero di edifici a classe A e abbiamo la percentuale più bassa tra le città italiane di edifici F e G – continua Zanni –. Siamo virtuosi, ma c’è ancora tanto da fare per sistemare il nostro patrimonio immobiliare. L’80% degli edifici di Bologna, infatti, è stato registrato prima del 1972, in epoca dove non si teneva in considerazione la tematica del risparmio energetico". Confabitare è anche attiva nella lotta al degrado. "Continueremo il protocollo di intesa per combattere i graffiti, che abbiamo firmato a maggio del 2022 con il Comune e con l’assessore Simone Borsari – racconta Zanni –. Sta portando ottimi risultati, sono tante infatti le facciate su cui siamo riusciti a intervenire, ripulendole".

Confabitare è nata a Bologna nel Novembre 2009 quale associazione a tutela della proprietà immobiliare. L’associazione guidata da Alberto Zanni, con l’incarico di presidente nazionale, vuole non solo offrire una serie di servizi ai propri associati, legati alla gestione della proprietà immobiliare, garantendo un’assistenza in materia legale, tecnica, tributaria, amministrativa, contrattuale, sindacale ed, in generale, in ogni ambito ove risulti coinvolto il diritto di proprietà immobiliare, ma soprattutto essere il riferimento e l’interlocutore principale nei confronti delle autorità e delle istituzioni, per discutere di tutte le problematiche legate al mondo della casa e dell’abitare.