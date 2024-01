Polaria e polizia postale: indagini, sequestri e arresti

Un bilancio positivo quello dell’anno appena trascorso rispetto alle attività delle specialità della polizia. Quanto alla polizia di frontiera, nel 2023 sono 349 i cittadini extracomunitari respinti all’aeroporto Marconi (+149% sul 2022). Sono stati inoltre sequestrati 215 documenti contraffatti utilizzati dai passeggeri e rintracciati 522 stranieri irregolari, in gran parte ‘overstayers’ (persone che hanno superato il periodo consentito dalle norme per permanere in area Schengen). Altri dati interessanti emergono dall’attività della polizia postale. Negli ultimi dodici mesi anche in Emilia-Romagna, così come a livello nazionale, sono aumentati i casi di ‘sextortion’, ricatti online attraverso l’utilizzo di materiale sessualmente esplicito: dai 107 del 2022 ai 176 del 2023. Sono quasi raddoppiati anche gli episodi di adescamento online e di pedopornografia: siamo passati infatti dai 66 del 2022 ai 110 dell’anno appena trascorso, con un centinaio di perquisizioni eseguite, 10 arresti e 136 denunce (nel 2022 erano rispettivamente 9 e 117).