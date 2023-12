Elettriche: tutte dietro la Model 3

Tesla è probabilmente la Casa automobilistica di cui si parla di più al mondo, e non solo tra gli appassionati dell’automotive. Tra chi ha sposato la mission del Marchio di Elon Musk e chi invece rimane scettico, di certo queste macchine elettriche piacciono e non poco, anche in Italia. La Model 3, la berlina recentemente protagonista di un restyling, è infatti l’elettrica più venduta nel nostro Paese nel mese di novembre 2023, con 1.956 unità vendute. Ma Tesla non si accontenta, e piazza la doppietta sul podio, con il crossover Model Y al secondo posto, seppur con 703 unità, quindi molte di meno rispetto alla “sorella” Model 3. Medaglia di bronzo invece per Dacia Spring: il mini Suv della Casa rumena, forte anche di un prezzo competitivo, ha venduto 503 unità. Al quarto posto, a pari merito, FIAT 500 elettrica e smart due posti (422 unità), davanti alla Jeep Avenger (246) e alla MG 4 (216). Ottavo, nono e decimo posto, rispettivamente, per Audi Q4 e-tron (202), smart #1 (177) e BMW iX1 (167).